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Sakarya’da maske takmayanlara örnek ceza

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 65 kişiye 900’er TL idari para cezası, 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini söyledi.
Sakarya’da maske takmayanlara örnek ceza

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan denetimlere ilişkin detayları paylaşırken verilen cezalarda dikkat çekti. Maske takmayan kişilere karantina cezası verilirken hem karantinada vatandaşların boş vakit geçirmemeleri için hem de okuma alışkanlığı kazandırılması için en az 10 kitap okuma uygulaması getirdi.

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Vali Kaldırım: Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye; 900’er TL idari para cezası verilmiş, 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

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