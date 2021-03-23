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Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısı içerisindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında alevler bitişikteki 4 atölyeye daha sıçradı. İtfaiye ekipleri 5 iş yerini saran yangını 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu

Serdivan İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı 398 nolu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 01.15 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın alarmının çalışması sonucu bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahşap ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerindeki yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 atölyeye daha sıçradı.

İş yerleri ve depolarında mobilya, ahşap, plastik ve tiner gibi yanıcı maddelerin alev almasıyla büyüyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Arifiye, Akyazı, Sapanca ve Hendek ilçelerinden bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. 14 itfaiye aracı ve 36 itfaiyecinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 5 iş yerini etkileyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Arancı’dan bilgi aldı. Başkan Yüce, “ASEM Mobilyacılar Çarşısında çıkan yangına ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. 40 araç olay yerine intikal etmiş durumda. Yangın kontrol altına alındı, sebepleri daha sonra ortaya çıkacaktır. Tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

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