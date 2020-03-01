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Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi

Sakarya'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.
Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırılarda şehit olan askerleri anmak için konvoy  düzenlendi. Oto kurtarıcılar, sosyal medya üzerinden organize oldu. Konvoy oluşturulacağını öğrenen halk da etkinliğe katıldı. Serdivan'da bir araya gelen vatandaşlar araçlarına Türk bayrakları takıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Konvoyu organize edenlerden biri olan oto kurtarıcı, Şükran Sernikli, "Bu akşam şehitlerimizi anmak terörü lanetlemek açısından tüm kurtarıcı arkadaşlarımızla burada toparlandık. Şehit ailelerinin acısını biz de yaşıyoruz. Sosyal medyada biz kurtarıcılar arasında toparlanmak istedik. Ama takipçilerimiz sağ olsun halkımız çok duyarlı bu konuya. Bizleri yalnız bırakmak istemediler. Kimi yaya kimi özel araçlarıyla TIR'cı arkadaşlarımız, minibüs servislerimiz, dolmuş hattındaki arkadaşlarımız, tüm kurtarıcı arkadaşlarımız katılmak istediler" dedi. 

Serdivan'da başlayan ve çok sayıda çekici, otomobil ve minibüsün katıldığı konvoy Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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