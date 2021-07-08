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Sakarya'da sel felaketi: Dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı tarım arazileri, yol ve evleri su bastı.
Sakarya'da sel felaketi: Dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Haydarlar Mahallesi'nden geçen Haydarlar Deresi taştı.

Taşkın sonucu derenin çevresinde bulunan bazı yollarda göçük oluştu, bazı tarım arazilerini, fındıklıkları ve mısır tarlalarını su bastı. Taşan dere nedeniyle oluşan selde kullanılmayan 2 eski ev yıkıldı.

Devlet Su İşlerine (DSİ) ait paletli dozerler dere yatağından bulunan diğer evlerin zarar görmemesi için derenin içinde bulunan kaya parçalarını evlerin ön kısmına döktü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi ekipleri çevrede önlem alırken, DSİ ekipleri derenin içini kepçelerle kazarak derinleştirme çalışması yaptı.

Akyazı'da dün de şiddetli sağanak nedeniyle Dedeler Deresi taşmış, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılmış, sele kapılan bir kişi de hayatını kaybetmişti.

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