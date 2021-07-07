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Sakarya'da selde felaketi: Bir kişi selde kayboldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sele kapılarak kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Hendek ile Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde ise sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.
Sakarya'da selde felaketi: Bir kişi selde kayboldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.

Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Ö. (78), bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, şiddetli bir yağışla karşı karşıya bulunduklarını, Altındere ve Dokurcun bölgesinde hasar olduğunu bildirdi.

Evinin yanındaki direği sağlamlaştırmaya çalıştığı sırada sele kapılan Sami Ö'yü arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soykan, yine Dokurcun bölgesinde bahçede taşkından dolayı mahsur kalan 100 yaşındaki kadını, kepçelerle giderek aldıklarını anlattı.

Bazı yollarda çökme oluştu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde de sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Kızanlık yolu ve Yenimahalle'deki yolda çökme meydana gelirken, mahsur kalan bir otomobil ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hendek Belediyesince çöken yolların tamir edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise Dereköy Çayı'nın taşması sonucu Avdullar köyünden Ova Mahallesi'ne ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.

İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı, köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Sağanak nedeniyle çay çevresindeki Dereköy, Çağşak ve Çamyurdu köylerinde de su taşkınları oluştu.

Bazı tarım arazileri su altında kaldı, hasar tespit çalışması başlatıldı.

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