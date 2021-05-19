  • BIST 1.460
  • Altın 508,238
  • Dolar 8,4049
  • Euro 10,2670
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Sakatlığını atlatan Emre Mor 3 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un 3 ay süren sakatlıktan çıktığı bildirildi.
Sakatlığını atlatan Emre Mor 3 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Celta Vigo Kulübü, mart ayında başlayan kas ağrısıyla ilgili şikayeti sonrasında 8 Nisan'da ameliyat olan Emre Mor'un sakatlığının sona erdiğini ve futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

Bu sezon son resmi maçını 24 Ocak'ta Eibar'a karşı oynayan Emre, daha sonra üç karşılaşmada yedek beklemiş ve ardından sakatlık sorunu yaşamıştı.

İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'un kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen, teknik direktör Eduardo Coudet'in 2021-2022 sezonu planına girmediğini yazdı.

Celta Vigo'nun gelecek sezon kendisiyle devam etmeyeceğini Emre Mor'a ilettiği, Türk futbolcunun kulüp aradığı iddia edildi.

Celta Vigo'ya kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak ağustos 2017'de gelen Emre, 2019-2020 sezonunda bir dönem Galatasaray'da ve ardından Olympiakos'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay sezonu değerlendirdi: Çok güzel bir seri ve güzel şeyler yaptık19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:10
  • 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:10
  • Milli yüzücü Yiğit Aslan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı18 Mayıs 2021 Salı 16:33
  • Fenerbahçe kupalara hasret kaldı18 Mayıs 2021 Salı 13:04
  • Süper Lig’de en golcü yedek kulübesi Galatasaray’da18 Mayıs 2021 Salı 11:32
  • Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu başlıyor18 Mayıs 2021 Salı 11:31
  • Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak18 Mayıs 2021 Salı 10:27
  • Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak18 Mayıs 2021 Salı 10:27
  • İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu18 Mayıs 2021 Salı 10:26
  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finali hazırlıklarını tamamladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti