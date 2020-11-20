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Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti

Antalya'nın Konyaaltı ilçe sınırlarında yer alan, kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta ve 1850 metre yükseklikte olan Saklıkent Kayak Merkezi ile Feslikan Yaylası'nda kar yağışı sürüyor.
Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti

Kış aylarında yerli ve yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne kar yağışı sürüyor. Antalya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde önceki akşam etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi, önceki akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Hava durumundan kar yağışı olacağını bildiklerini ve bunun için Saklıkent'e geldiklerini belirtenler ise aileleriyle kar keyfi yaptı. Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası'nda kar yağışı aralıksız devam ederken, bölgede kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti.

YOL EKİPLERİ NÖBETTE

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahili ve doğa güzelliğiyle Antalya'da turizmin göz bebeği olduğunu belirttiği Konyaaltı'nın, kayak merkezi bulunan Saklıkent Mahallesi ile de kış turizminin gözdesi olduğunu söyledi. Sezonun ilk karının düşmesiyle Saklıkent Mahallesi ve Feslikan Yaylası'nın beyaza büründüğünü dile getiren Başkan Esen, kar dolaysıyla ulaşıma kapanma ihtimali olan mahalle yollarında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Başkan Esen, kayak merkezinde, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı acil müdahale ekiplerinin hazır bulunduğunu kaydetti.

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