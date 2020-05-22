Sakura ne demek? Sakura ağacı hikayesi ne?

Japonların ulusal simgelerinde biri olan Sakura’ların hikayesi ne? Sakura ne demek? Sakura Türkiye’de yetişir mi? gelin birlikte bakalım…

Sakura Latince'de Prunus serrulata olarak bilinirken, Türkçe'ye Kiraz çiçeği olarak çevrilmiştir. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Sakura ne demek?

Sakura, meyve vermeyen bir tür “Kiraz Ağacı”dır. Japonya kiraz çiçeklerinde ( sakura ) geniş bir çeşitlilik vardır ve 200'den fazla çeşidinin var olduğu bilinmektedir. Japonya'da Sakura (kiraz çiçeği) en popüler çeşidi Somei Yoshino’ dur.

Sakura ağacının hikayesi ne?

Çiçekleri makbuldür. Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

Sakura Türkiye’de yetişir mi?

Türkiye’de bilinen en büyük sakura yetiştiriciliği Sabancı Üniversitesi’nde bulunmaktadır.