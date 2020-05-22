  • BIST 102.698
  • Altın 378,992
  • Dolar 6,7887
  • Euro 7,3944
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAPakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
»

Sakura ne demek? Sakura ağacı hikayesi ne?

Japonların ulusal simgelerinde biri olan Sakura’ların hikayesi ne? Sakura ne demek? Sakura Türkiye’de yetişir mi? gelin birlikte bakalım…
Sakura ne demek? Sakura ağacı hikayesi ne?

Sakura Latince'de Prunus serrulata olarak bilinirken, Türkçe'ye Kiraz çiçeği olarak çevrilmiştir.  Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Sakura ne demek?

sakura.jpg

Sakura, meyve vermeyen bir tür “Kiraz Ağacı”dır. Japonya kiraz çiçeklerinde (sakura) geniş bir çeşitlilik vardır ve 200'den fazla çeşidinin var olduğu bilinmektedir. Japonya'da Sakura (kiraz çiçeği) en popüler çeşidi Somei Yoshino’ dur.

Sakura ağacının hikayesi ne?

Çiçekleri makbuldür. Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.  

sakura3.jpg

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

Sakura Türkiye’de yetişir mi?

Türkiye’de bilinen en büyük sakura yetiştiriciliği Sabancı Üniversitesi’nde bulunmaktadır.

2007 - 2009 yılları arasında Komatsu tarafından farklı türlerde Sakura fidanı Sabancı Üniversitesine bağışlandı. Çok narin olan ve yetişmesi emek gerektiren Sakura fidanlarının 1440 tanesi yoğun çabalar sonucunda ağaca dönüştürüldü.

sabanci-sakura.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 22 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ22 Mayıs 2020 Cuma 09:09
  • Su Kesintisi 22 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ22 Mayıs 2020 Cuma 09:09
  • Dezantajı avantaja çevirebilirsiniz22 Mayıs 2020 Cuma 03:11
  • Vefa Gruplarına destek artıyor22 Mayıs 2020 Cuma 02:13
  • Yeni normal sürecinde yolcu sayısı artıyor22 Mayıs 2020 Cuma 01:06
  • Bu Ramazan Bize Çok Şey Öğretti22 Mayıs 2020 Cuma 00:41
  • Her Zorlukta Azim Gösterebilmek22 Mayıs 2020 Cuma 00:10
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?21 Mayıs 2020 Perşembe 20:00
  • 2020'de Ramazan Bayramı Nasıl Geçecek?21 Mayıs 2020 Perşembe 18:29
  • Cansuyu Derneği yaraları sarmaya devam ediyor21 Mayıs 2020 Perşembe 14:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti