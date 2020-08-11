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Salçacı kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

ADANA’da aynı tezgahta biber salçası satan iki kardeş bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada 2 kardeş de yaralandı.
Salçacı kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

​Olay, saat 4.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde gelip, salça satmak için tezgah kuran Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşler, bıçaklarla birbirine saldırdı. Özdemir kardeşler, aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk dildi. Adem ve Emir Özdemir, gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emir Özdemir’in yoğun bakıma alındığı, durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Polis, olayın yaşandığı salça pazarında incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan bıçaklardan biri de pazar yerinde bulundu.

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