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Salda Gölü'nde doğa kendini yeniledi, çamur çukurları kapanmaya başladı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı.
Salda Gölü'nde doğa kendini yeniledi, çamur çukurları kapanmaya başladı

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü. Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

ÇAMUR ÇUKURLARI KAPANMAYA BAŞLADI

Beyaz Adalar kısmının ziyarete kapatılmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi.

'ALANDA KONTROLSÜZ KULLANIMLAR MEVCUTTU'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Beyaz Adalar bölgesinde daha önce ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için konulan barakaların kaldırıldığını söyledi. Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiğini, sigara içme yasağı ile Türkiye'de ilk defa dumansız hava sahası uygulanan göl olan Salda Gölü'nü korumaya ilişkin çalışmaların üst düzey çevre hassasiyetiyle yürütüldüğünü kaydeden Turan, "Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmeden önce araçlar göl kıyısına kadar girmekte, göl suyuyla araçlar yıkanmakta ve stromatolit oluşumlar zarar görmekteydi. Alanda kontrolsüz kullanımlar mevcuttu. Koruma çalışmaları kapsamında öncelikle planlama çalışmalarına başlanarak mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Göl aynasına kadar girilerek doğal dokuya zarar veren araçların girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alanda çözümlendi. Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alındı, sıfır atık yönetimi oluşturuldu. Göl çevresindeki yerleşimlerden kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik atık su arıtma tesisi projelendirme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sonucunda Salda Gölü’nün su kalitesi iyileştirildi. Göl kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturuldu. Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kuruldu" dedi.

Alana gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını uzaktan izleyebilecekleri seyir teraslarının projelendirildiğini aktaran Ümit Turan, "Göl etrafındaki araç yolu üzerinde doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde bisiklet yolu tasarlandı. Alanda günübirlik ihtiyaçlara hizmet veren eski birimler yerine, daha da geride alana seyir amaçlı gelen ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğayla uyumlu, ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildi" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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