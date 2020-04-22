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Salda Gölü'nden alınan kumlar geri götürülüyor

Salda Gölü'nde yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile başka noktaya taşınan kumların, eski yerine alınması için çalışma başlatıldı.
Salda Gölü'nden alınan kumlar geri götürülüyor

Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal, tahrip edilmişti.

Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınarak, 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülen kumlar, geçen hafta sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı.

Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de olayın hemen ardından alana gelerek, zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.

1 METRELİK KOT FARKI OLUŞTU

Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geri iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkat çekti. Olayın ardından Yeşilova Jandarma ekipleri, alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.

KAMERALAR YERLEŞTİRİLİP CANLI İZLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, çalışmaların şeffaf sürdürülmesi için proje başlattıklarını söyledi. Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağı bildirilmişti.

KUMLAR ESKİ YERİNE GÖTÜRÜLMEYE BAŞLADI

Bu olayların ardından Salda Gölü'nün kıyısından alınıp, başka noktaya taşınan kumların yeniden eski yerlerine konulması için çalışma başlatıldı. Yüklenici firma görevlileri, bu kez küreklerle kamyona yükledikleri kumları, alındıkları yerlere götürmeye başladı. Kumların taşınma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

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