Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Burdur'da Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Hazeh Hamamı boğuldu.

Denizli'de yaşayan Suriye uyruklu 4 aile, bayram tatili dolayısıyla Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geldi. Ailelerden birinin 13 yaşındaki çocuğu Hazeh Hamamı, kardeşleriyle birlikte kimsenin bulunmadığı bir kıyıdan göle girdi. Çocuk bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınları ve çevredekilerin aramalarına rağmen Hamamı bulunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasından da sonuç alınamayınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

Salda Gölü'ne gelen dalgıçlar, bir süre sonra Hamamı'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Bu sırada çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Hamamı'nın cesedi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü