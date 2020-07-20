Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu bildirildi.