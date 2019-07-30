  • BIST 103.307
  • Altın 255,725
  • Dolar 5,5733
  • Euro 6,2106
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Saldırgan baklavacılar için istenen ceza belli oldu: Bugün başlıyor

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanacak.
Saldırgan baklavacılar için istenen ceza belli oldu: Bugün başlıyor

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların savunma yapması bekleniyor. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Bahçıvan ile 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 kara yolu üzerinde seyrettikleri, sanıkların bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı. Bir süre sonra sanıkların araçla müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği belirtildi. Kısa süre sonra sanıkların araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel’in Yunus Emre Bahçıvan’a “ne yapıyorsun lan sen” diye bağırdığı, Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı kaydedildi.

Araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan’ın kapıları kilitlediği, yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu anlatıldı. Ancak buna rağmen Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı, aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var30 Temmuz 2019 Salı 09:50
  • Saldırgan baklavacılar için istenen ceza belli oldu: Bugün başlıyor30 Temmuz 2019 Salı 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Temmuz 2019 Salı 09:25
  • Baraj Doluluk Oranları 30 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ30 Temmuz 2019 Salı 08:28
  • Elektrik Kesintisi 30 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ30 Temmuz 2019 Salı 08:27
  • Su Kesintisi 30 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ30 Temmuz 2019 Salı 08:26
  • 60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı30 Temmuz 2019 Salı 07:10
  • Hutbe tartışması kanlı bitti!30 Temmuz 2019 Salı 07:06
  • AVM'de korkunç olay30 Temmuz 2019 Salı 04:28
  • Dünya doğal kaynakları bugün tükendi30 Temmuz 2019 Salı 04:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti