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Saldırgan, kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı

Saldırgan, kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı
Çin’de kadın öğretmen, öğrencisinin velisi ile sınıfta konuştuğu sırada içeriye giren saldırgan tarafından darbedildi. Polis, saldırganı arıyor.

Olay, Çin’in Hunan eyaletindeki Hengyang kentinde, Hengnan Xinghuo İlkokulu’nda 16 Kasım’da meydana geldi. Kadın öğretmen, sınıfta bir öğrencisinin velisi ile görüştüğü sırada içeriye giren saldırgan tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın aniden öğretmenin başına yumruk atmaya başladığı, öğretmenin ise elleriyle kendini korumaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, saldırganın okuldan motosiklet ile kaçtığını ve hala polis tarafından arandığını duyurdu.

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