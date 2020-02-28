Saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketli saatler

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü’nde hareketlilik başladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde de hareketli anlar yaşanıyor.

Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

KİLİS'TEN KOMANDO SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.

Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay’a, oradan da İdlib’e gidecek.