  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketli saatler

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü’nde hareketlilik başladı.
Saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketli saatler

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde de hareketli anlar yaşanıyor.

Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

KİLİS'TEN KOMANDO SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi. 

Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay’a, oradan da İdlib’e gidecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib’de alçak saldırı: 33 askerimiz şehit oldu 32 askerimiz yaralı28 Şubat 2020 Cuma 16:25
  • İdlib'de alçak saldırı: Çok sayıda şehidimiz var28 Şubat 2020 Cuma 16:10
  • Akar: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı: 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi28 Şubat 2020 Cuma 16:00
  • Saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketli saatler28 Şubat 2020 Cuma 15:50
  • AK Parti'den TBMM'de kapalı oturum teklifi28 Şubat 2020 Cuma 14:57
  • BM'den flaş Türkiye çağrısı: Destek artırılmalı28 Şubat 2020 Cuma 14:39
  • Azerbaycan'da corona virüs tespit edildi28 Şubat 2020 Cuma 13:57
  • 33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama28 Şubat 2020 Cuma 13:53
  • Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu: Ses bombaları atılıyor28 Şubat 2020 Cuma 13:52
  • TBMM Başkanı: Türkiye sessiz kalacak bir devlet değildir28 Şubat 2020 Cuma 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti