Saldırı sonrası İsrail'de panik havası: Saldırıya karşı harekete geçtiler

ABD'nin Bağdat'a yaptığı saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani'yi öldürmesinin ardından tepkiler sürüyor. İran'ın tehditlerinden çekinen İsrail ise yüksek alarma geçti.

ABD, Bağdat'ta yaptığı füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürdüğünü açıkladı.

İSRAİL'DEN İLK HAMLE

Saldırısı sonrasında ABD'ye tepkiler yükselirken İran'ın 'intikam hamlesi' için kendilerine saldıracağını düşünen İsrail'de yüksek alarm verildi. Golan tepelerindeki Hermon Dağı füze saldırısı riskine bağlı olarak ziyaretçilere kapatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri resmi twitter hesabı da kararı doğruladı.

Söz konusu paylaşımda, "Durum göze alındığında Hermon Dağı bugün ziyaretçilere kapalı olacak. Golan için değişen bir şey yok, rutin devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

TEL AVİV'DE ÜST DÜZEY TOPLANTI

İsrail Savunma Bakanı Bennett, Süleymani'nin ölümü sonrası tehditleri ele almak için Tel Aviv'de üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

İran lideri Hamaney ise, Süleymani'nin ölümünün ABD ve İsrail'e karşı hareketlerin şiddetinin iki katına çıkaracağını belirtti.