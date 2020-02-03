Saldırı sonrasında son dakika karar alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti. Öte yandan, Ayn el Arab'da bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Öte yandan, Ayn el Arab'da bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: HESABI SORULACAK!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırıda 4 askerimiz şehit olmuş, biri ağır 9 askerimiz yaralanmıştı.