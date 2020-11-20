Saldırıların amacı İslamafobiayı hortlatmak

Din Bir- Sen'in olağan kongresinde güven tazeleyen Yusuf Özdemir, son zamanlarda İslam’a karşı artan saldırılara değinerek, "Kur'an düşmanlarının amacı mazbut toplulukları provoke ederek, yaşanacak olaylar neticesinde İslamafobiayı hortlatmaktır." dedi.

Din Bir- Sen (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) 4. Olağan Genel Kongresi Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Koronavirus tedbirleri kapsamında yapılan kongreye katılım sınırlı tutuldu. Karantinada olan ve tedavi gören 28 delegenin kongreye katılamadığı bilgisi verildi.

GÜVEN TAZELEDİ

Mevcut başkan Yusuf Özdemir, kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi. Diyanet camiasının sesi olmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Sözleşmelilere kadro, Kur'an kursu öğreticilerine öğretmen unvanı, lojman sorunları, maaşlarda iyileştirme, vergi dilimlerinden kurtulma, imam hatip ve müezzin kayyımların, murakıpların, memurların, şeflerin, vaizlerin, şube müdürlerinin, hizmetlilerin, şoförlerin haklarını Din-Bir-Sen olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" dedi.

SORUNLARI ÇÖZMEYE GELDİK

Özdemir özetle şunları kaydetti: "Din Bir- Sen olarak milletimizin yüz akı, manevi mihmandarı din gönüllüsü kardeşlerimizin yanında olmaya ve sorunlarını çözmeye gayret ettik. Bu büyük camianın varoluşunu sorgulayanların her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bizler din hizmetinin ve bu büyük davanın önündeki engelleri kaldırmaya geldik ve 15 Temmuz bunun en büyük göstergesi oldu"

ŞEFFAF YÖNETİM SERGİLEDİK

"Şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar esnasında karşılaştığımız her türlü sorunu Kur'an -sünnet çerçevesinde değerlendirip devletimizin ve milletimizin yüce menfaatlerini göz ardı etmeden hareket ettik, çalıştık"

SALGINDA KAPI KAPI DOLAŞTILAR

"Kendi içerisinde ideolojik çıkarımlarda bulunmaktan, din gönüllüsü kardeşlerimize mobbing uygulamaktan başka marifeti olamayanların, ülkenin beka mücadelesinde canı pahasına minarelere koşan, pandemi sürecinde her şeye rağmen ilk sahaya inen ve halkımızın her türlü hizmetinde en önde olduğunu gösteren bu davanın erlerine 3600’ü çok görmektedirler. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz gibi sahada en ön safta koşturan, Vefa Destek Grupları'yla halkımıza kapı kapı hizmet götüren yine din gönüllüsü kardeşlerimiz olmuştur."

KARŞILARINDA BİZİ BULACAKLARDIR

Son zamanlarda İslam’a ve Kur'an-a yapılan saldırılar hakkında da konuşan Yusuf Özdemir, "Bu milletin manevi duygularını incitmek isteyenler karşılarında bizi bulacaktır. Bizler İslam’ı savunma uğruna canından, kanından vazgeçerek hakkı tutup kaldıran bir eşrafın ve ecdadın mirasçılarıyız" ifadelerini kullandı. Özdemir, Kur'an ve sünnet düşmanlarının toplumda karşılık bulamamanın hıncını mazbut toplulukları provoke ederek, yaşanacak olaylar neticesinde İslamafobiayı hortlatmayı amaçladıklarını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/ILKSAYFA