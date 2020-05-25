Salgın başladığı Çin başa döndü

Koronavirüs (Corona virüs) salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin’de vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Ülkede haftalar sonra 51 kişide virüs tespit edildiği açıklandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin başladığı noktaya yeniden döndü.

Ülkede vaka sayısı haftalar sonra yeniden yükselişe geçti. Koronavirüsten enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin’de vaka sayısı artmaya devam ederken ülke 51 kişide virüs tespit edildiğini ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da olduğunu açıkladı. İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi. Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan’da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.

DÜNYA ÜLKELERİNDEN SORUŞTURMA HAZIRLIĞI

Tüm dünyada milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin'de, Pekin yönetimi salgınla ilgili vahim tabloyu aylarca gizleyerek ülkelerin önlemleri almasını geciktirmekle suçlanıyor. Dünya ülkeleri Çin'e karşı uluslararası soruşturma başlatılması için harekete geçti.

Avustralya'nın çağrısı temel alınarak Avrupa Birliği tarafından hazırlanan koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren ülkelerin sayısı 100'e yaklaştı. Bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna dikkat çeken uzmanlar bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

Çin, salgının çıkış kaynağı ve sonrasındaki tavrı için soruşturulmasını isteyen Avustralya'yı "sorumsuzca davranmakla" suçlamış ve bunun "salgınla mücadele için yürütülen iş birliğini baltalayacağı" uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlara göre böyle bir soruşturmanın, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceğini belirtiliyor. Ancak söz konusu karar tasarısında Çin ya da başka bir ülkeye yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor.

Çin yönetimi daha önce böyle bir soruşturmaya ancak Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde yürütülmesi koşuluyla destek vereceğini açıklamıştı.



ÇİN YÖNETİMİ SALGINI ÖNEMSİZ GÖSTERDİ



Çin'in Vuhan'da başlayan salgın konusunda dünyayı uyarmayı çalışan bilim insanlarını susturduğu, salgını olduğundan daha önemsiz göstermeye çalıştığı öne sürülüyor.

Çin Hükümeti'nin sağlık konularındaki danışmanı Dr. Zhong Nanşan, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, salgının başlangıcında yerel yetkililerin vaka sayısı konusunda elindeki bilgileri paylaşmaya yanaşmadığını ifade ederek, "Vuhan'da vaka sayısı -salgın tüm dünyaya yayılırken- 10 günden uzun bir süre 41'de kaldı. Bu sayıya inanmadım ve gerçek sayının açıklanmasında ısrar ettim. Ama sorumu yanıtlamakta gönülsüz davrandılar" şeklinde konuşmuştu.

ABD'li ve Avrupalı liderlerin koronavirüs salgınında yaşanan kaostan Pekin'i sorumlu tutan açıklamalarına tepki gösteren Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne Aralık sonunda bildirimde bulunduğunu anımsatarak suçlamaları reddediyor.