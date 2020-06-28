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Salgın döneminde İstanbul'da ekmek satışı yüzde 25 geriledi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da ekmek satışlarının geçen yıla göre yüzde 15, koronavirüs döneminde ise yüzde 25 azaldığını söyledi.
Salgın döneminde İstanbul'da ekmek satışı yüzde 25 geriledi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ilk gününden itibaren alınan önlemlerle fırınlarda ekmek satışlarının sürdüğünü, ramazan, bayram ve sokağı çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hiçbir sorun yaşanmadan ekmek dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Çetin, "Sayın Valimizin bizden ricaları olmuştu. 39 ilçe kaymakamlıklarıyla koordineli bir şekilde her türlü organizasyonu yaparak bu dönemleri sorunsuz atlattık." dedi.

Normalleşme süreciyle fırınlarda alınan tedbirlerin sürdüğünü anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza talep ettikleri ekmek ürünlerini sunuyoruz. Koronavirüs salgınının etkisi ve yaz aylarının da gelmesiyle İstanbul'un nüfusu azaldı. Okullar kapandı ve birçok insan da tarımsal ürünlerine bakmak için memleketlerine gitti. Ayrıca insanlar ekmek tüketimini biraz da azalttı. Bunun gibi nedenler İstanbul'da ekmek satışlarını düşürdü. İstanbul'da ekmek satışları geçen yıla göre karşılaştırıldığında yüzde 15, koronavirüs döneminde yüzde 25 azaldı. Ekmek satışlarının 15 Ağustos'tan sonra eylüle kadar artmasına bekliyoruz."

İnsanların pandemi döneminde evlerinde ekmek yapmayı tercih ettiğine de değinen Erdoğan Çetin, normalleşmeyle yüzde 10'luk bir kesimin hala evlerinde ekmek yapımını sürdürdüğünü ifade etti.

Çetin, insanların pandeminin ilk günlerinde makarna, pilav gibi ürünleri çok fazla stokladığını ve şu anda bu ürünlerin tüketilmesi nedeniyle ekmek satışlarının azaldığını sözlerine ekledi.

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