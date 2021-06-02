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Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı

Mutasyonlu virüs tehlikesi bulunan ülkelerden havayoluyla İstanbul'a gelenler, Kovid-19 temaslı yolcular, testi pozitif çıkanlarla karantina kurallarını ihlal edenler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün misafir ediliyor.
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başladığı Mart 2020'den bu yana havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yaklaşık 17 bin kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, pandemi döneminde öğrencilerini ağırlayamayan yurtlar, yurt dışından ülkeye gelenlere ev sahipliği yaptı.

Mutasyonlu virüs tehlikesi bulunan ülkelerden havayoluyla İstanbul'a gelen vatandaşlar ve yabancılar, Kovid-19 temaslı yolcular, havalimanında yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıkanlar ile karantina kurallarını ihlal edenler 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda izole bir şekilde barındırılan yerli ve yabancı misafirlere günde 3 öğün yemek, 2 öğün de çay ikramı yapılıyor. Tüm imkanların ücretsiz olarak sunulduğu misafirlere internet hizmeti de veriliyor.

Yurda girişte havlu, terlik, diş macunu, şampuan gibi ürünlerden oluşan ücretsiz temizlik kiti hediye edilen misafirler, odalarda da tek kalıyor.

Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, Sadabat Öğrenci Yurdu, Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Öğrenci Yurdu ile bir süreliğine İyi Maya Öğrenci Yurdu karantina merkezi olarak hizmet verdi.

Pandemi sürecinde İstanbul'daki bu yurtlarda Mart 2020'der bugüne kadar 17 bin misafir ağırlandı.

Misafirlerden 7 bin 977'sinin testi pozitifti
Bin 104 odası ve toplam 4 bin 104 kişilik kapasitesi bulunan Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, izolasyon sürecinde İstanbul'da en çok misafir ağırlayan karantina merkezi oldu.

Salgının başından bu yana yurtta kalan 11 bin 574 kişinin 7 bin 967'sini testi pozitif çıkanlar ve karantina kurallarını ihlal edenler, 3 bin 607'sini temaslılar oluşturdu. Temaslıların bin 212'si de karantina kurallarını ihlal edenlerden oldu.

ABD ve Avrupa ülkelerinden Kırgızistan'a, Afganistan'dan Çin'e kadar Türkiye'ye giriş yapan birçok turist de yurtta izole edilirken son dönemde mutasyonlu virüs tehlikesi nedeniyle Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelenler de 14 günlük karantinada tutuluyor.

Yurtta kalanlara ilk gün ve 14'üncü günün sonunda PCR testi yapılıyor. Son test de negatif çıkarsa yerli ya da yabancı misafirler yurttan ayrılabiliyor.

Görevlilerin yanı sıra, emniyet mensupları, sağlık personeli, Kızılay ve AFAD ekiplerinin birlikte çalıştığı yurtta, 24 saat doktor bulunuyor.

"Birçok ülkede bu hizmetler para karşılığında yapılırken, devletimiz hiçbir ücret almadı"
Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Onuralp Dinç, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurt görevlilerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Dinç, birçok ülkede bu hizmetlerin para karşılığında yapıldığını belirterek, "Devletimiz pandeminin başından beri kesinlikle bir ücret almadan bu konforu vatandaşlara sağladı. Bakanlığımıza bağlı kurum personelimiz gizli kahramanlardan bir tanesi. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Devlet büyüklerimiz hep yanımızdaydı. Bir bütün halinde hareket ettik. Temennim o ki, yolun sonuna geldik. Tüm dünya bu salgını yenecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Onuralp Dinç, bazı dönemlerde yurtta karantinaya alınan kişi sayısının 900'lere çıktığını ancak günlük ortalama 202 kişinin kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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