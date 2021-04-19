Salgına rağmen Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Ramazan ayında salgına rağmen ihtiyaç sahipleri unutulmuyor. Başkent’teki belediyeler, siyasi partiler, çeşitli STK’lar ve çok sayıda hayırsever büyük bir dayanışma örneği göstererek dar gelirlilere ulaşabilmek için bugünlerde yoğun mesai harcıyor.

Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor. Başkent’teki belediyeler, siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda hayırsever, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için bugünlerde yoğun bir mesai harcıyor. Kapı kapı gezilerek dağıtılan iftar ve sahur paketleri ile gıda kolileri ile ihtiyaç sahipleri mutlu ediliyor.

“İYİLİĞİN BAŞKENTİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “6 Milyon Tek Yürek. İyiliğin Başkenti: Ramazan Ayında Yeniden Dayanışma” adlı kampanya ile ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya bu yıl da devam ediyor. Kampanya kapsamında; hayırsever vatandaşlar, “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver”, “İftar Ver” ve “Afiyet Ver” uygulamalarından istediğini seçerek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR VE SAHURLUK ULAŞTIRILIYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kampanya kapsamında ‘İftar ver’ uygulaması ile 25 TL karşılığında iftar ve sahur paketi alarak ihtiyaç sahipleri için bağışta bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş’ye bağlı hizmet veren mutfakta hazırlanan sahur ve iftar paketleri, 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve salgın sebebiyle gelirinden mahrum kalan esnaf gruplarına ulaştırılıyor. Yemekler, hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve vakumlu paketleme makinesinde el değmeden ambalajlanıyor. Her gün 4 çeşit olarak üretilen yemekler 8 saat boyunca tazeliğini koruyor. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi dağıtımını da gerçekleştiriyor.

KAPI KAPI DOLAŞTIRILARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı sonuna kadar her gün düzenli olarak, toplamda 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak. Salgın tedbirleri nedeniyle iftar çadırları kurulamaması üzerine hazırlanan iftar paketleri, TDV gönüllüleri ve din görevlileri tarafından kapı kapı dolaşılarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

“HİLAL OLSUN TÜRKİYE”

Türk Kızılayı, “Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla Ramazan kampanyası yürütüyor. İhtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya çalışan Kızılay’ın şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi, sıcak yemek veya maddi destek sağlanıyor.

İFTARIMIZI PAYLAŞALIM

Mamak Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına “İftarımızı Paylaşalım” diyerek sıcak yemek ulaştırıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan, saatlerce tazeliğini koruyan özel hazırlanmış hijyenik yemek kaplarına konulan yemekler, pandemi kuralları içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ’NDEN AŞEVİ

Pursaklar Belediyesi’nin bünyesindeki aşevi Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye başladı. 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemeklerin belediye ekiplerince her gün ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edileceğini söyledi.

“İMKANI OLAN KOYSUN İHTİYACI OLAN ALSIN”

Pursaklar Belediyesi, "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla durumu olmayan vatandaşlar için ise Tebessüm Çadırı kurdu. İlçenin belirli noktalarına kurulan çadırlara imkanı olan kişiler erzaklar bırakırken, ihtiyacı olanlar da hiç kimseye sormaksızın ihtiyacı olan ürünü alabiliyor.

ALIŞVERİŞ ÇEKİ DAĞITILIYOR

Akyurtlular Derneği, Ramazan ayında ilçedeki dar gelirli ailelere alışveriş çeki hediye ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan çekler ile Akyurt’taki yerel esnaftan alışveriş yapılabiliyor.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere

MHP PURSAKLAR’DAN DAR GELİRLİLERE GIDA KOLİSİ

MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı, Ramazan ayında dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor. Hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

ZİMEM DEFTERİ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Bazı hayırseverler ise Osmanlı’daki “zimem defteri” geleneğini devam ettirerek dar gelirli vatandaşların bakkaldaki, manavdaki veresiye defterinde bulunan borçlarını ödüyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-