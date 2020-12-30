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Salgına rağmen Türk sanayisi iyi bir sınav verdi

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, 2020 yılı ekonomik değerlendirmesinde Türk sanayi sektörünün Covid-19 salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen iyi bir sınav verdiğini söyleyerek, “Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması." dedi.
Salgına rağmen Türk sanayisi iyi bir sınav verdi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, 2021 yılının dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diledi. 2020’ye iyi bir giriş yapan Türk ekonomisinin, Covid-19 salgınının etkisi altında diğer ülkeler gibi çok zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Çamur, pandeminin olumsuzluklarına rağmen sanayicinin mücadeleden vazgeçmediğini bildirdi. 

orsiad.leventcamur.jpgSANAYİCİNİN MÜCADELESİ TAKDİRE DEĞER
Başta Ankara sanayicisi olmak üzere Türk sanayi sektörünün son bir yıldaki bu mücadelesinin takdire değer olduğunu ifade eden Levent Çamur, “Bu mücadeleyi üretimde, istihdamda, ihracatta ve hatta yatırımlarda görebildik” dedi.  Pandeminin, ihracatta en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerinde yarattığı kaosun etkileri, tedarik zincirindeki aksamalar, Covid-19 yasak ve kısıtlamalarının yol açtığı daralmaya da dikkat çeken Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü:

KOLAY ŞEYLER YAŞAMADIK
 “Mart ayından bu yana kolay şeyler yaşamadık. Her şeyin başı sağlık dedik, sanayiciler olarak önce çalışanlarımızın ve bizlerin sağlığını güvence altına almaya özen gösterdik.  Koşullar elverdiği sürece üretmeye, ürettiğimizi alternatif pazarlar da bularak satmaya, çalışanlarımızın haklarını korumaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştık. Dernek olarak da en başından beri üyelerimizin yanında yer aldık. Salgından etkilenenlerin seslerini ve beklentilerini devletin en üst düzeyine, sektör temsilcilerimize duyurmaya çalıştık.”

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BUGÜN DÜNDEN DAHA UMUTSUZ DEĞİLİZ
“Saha araştırmalarımızla reel sektöre dönük sağlanan teşvik ve desteklere ışık olduk. Kamunun ve finans kuruluşlarının sağladığı hibe, teşvik ve desteklere ulaşmaları noktasında üyelerimizin yanında yer aldık. Birlik ve beraberlik içindeyiz, bugün dünden daha umutsuz değiliz. Yeter ki yeniden finansal istikrar tesis edilsin, üreten kesimin finansmana erişim konusundaki sorunları ortadan kaldırılsın, beklenen reformlar ivedilikle gerçekleşsin. Bütün bunları başarırsak, ekonomide toparlanma da başlayacaktır.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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