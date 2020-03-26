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Salgında ikinci dalga korkusu!

İkinci dalga salgın endişesinin yaşandığı İran'da ise şehirler arası seyahat yasaklandı.
Salgında ikinci dalga korkusu!

Uluslararası Reuters'ta yer verilen habere göre, İran, ikinci dalga yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle şehirler arası seyahat yasaklandı.

İran koronavirüsle ulusal mücadele merkezi üyesi Hüseyin Zülfikari, "İran Yeni yılı tatili için seyahate çıkanlar hiçbir yerde duraksamadan acilen evlerine geri dönmeli. Üniversite ve okulların kapalı kalma süresi daha da uzadı. Önlemleri gözardı edenler cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 21 BİN 306'YA YÜKSELDİ

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 503'e yükselirken; vaka sayısı da 74 bin 386'ya çıktı. İtalya'daki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'e yaklaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 77

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 27 bin 17'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 69 bin 194 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1050 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 37 bin 323'e yükselirken; 206 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan, Fransa'da 25 bin 600 kişide virüs tespit edildiği ve 1333 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 49 bin 515'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 647'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 466'ya, vaka sayısının da 9 bin 640'a çıktığı belirtildi.

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