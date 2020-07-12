Salgından etkilenen 1.750 kadına 1 milyon 250 bin liralık mikro kredi desteği

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı bünyesinde yürütülen mikro kredi faaliyeti kapsamında, salgından etkilenen 1.750 dar gelirli kadına toplam 1 milyon 250 bin liralık destek verildi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde 2003'ten bu yana yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla, finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikro kredi faaliyeti gerçekleştiriliyor.

TİSVA'dan alınan bilgilere göre, program aracılığıyla sunulan mikro kredi desteği 1 Temmuz itibarıyla 990 milyon liraya ulaşırken, bu sayede bugüne kadar 185 bin kadın ekonomik hayata dahil edildi.

Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, yaklaşık 3 milyondan fazla yoksul kadının ekonomik hayata dahil edilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında Kovid-19 sürecinde salgından etkilenen iş yeri sahibi 1.750 mikro girişimci dar gelirli kadına da toplam 1 milyon 250 bin liralık kredi verildi.

Bu destek hem nakdi hem de ''İyilik İçin Sosyal İşletme'' sloganıyla hareket ederek dar gelirli kadınların temizlik ürünlerini uygun maliyetlerle tedarik etmelerine aracı oldu. Dar gelirli kadınlar bu ürünleri en az yüzde 60 karla satış yaparak hem aile bütçelerine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

''Salgın döneminde çalışanlarımızı da destekledik''

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, salgın sürecinde mikro kredinin bankaların yapılandırma mantığı yerine mevcut kredilerine ek olarak verildiğini söyledi.

Bu sayede işleri azalan veya hiç iş yapamayan dar gelirli kadınların bir nebzede olsa ayakta kalmalarına yardımcı olunduğunu anlatan Akgül, ''Teşvik belgelerindeki veriler çerçevesinde Türkiye'de kişi başı yatırım maliyetleri dikkate alındığında, yabancı sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 928 bin lira, yerli sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 385 bin lira düzeyinde bulunurken, mikro kredi vasıtasıyla yoksulların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunabilmeleri ve mikro girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duyulan sermaye sadece 1.000 liradır.'' ifadelerini kullandı.

Akgül, TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile salgın döneminde mikro girişimci dar gelirli kadınlara destek olmanın yanı sıra 61 il 94 şubesinde görev alan toplam 250 çalışanını da desteklediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

''TİSVA salgın süresi boyunca hiçbir personelini ücretsiz izne çıkarmamakla birlikte kısmi çalışma ödeneği gibi devlet destekli yardım paketlerine de başvuruda bulunmamıştır. TİSVA çalışanlarına haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma modelini uygulamaktadır. Bu çalışma modeli sayesinde mevcut iş verimliliği yüzde 30 artmış olup, vakfın giderlerinde yüzde 20'lik tasarruf sağlanmıştır. 'Mutlu İnsan… Mutlu Türkiye…' mottosuyla çalışanlarımızın haftada 5 gün yerine 4 gün çalışmasını destekleyerek onların kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmalarını sağladık.''