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"Salgının bitmesine az kaldı"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs (Corona virüs) salgınını, muhtemelen mayıs ayı sonuna kadar bitiririz' dedi.
"Salgının bitmesine az kaldı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki gidişatına ilişkin sosyal medya hesabında değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabii burada çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. 

Ramazanda meydana gelebilecek muhtemel risklerin özellikle önlenmesi gerektiğinin altını çizen Özlü,  uzamayan bir süreçte normalleşme çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Özlü'nün açıklamaları şöyle: 

"Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Uzamayan bir süreçte normalleşme çalışmaları başlayacak. Ama tabii burada dikkatli olmalıyız. Salgının bitmesi demek yeni vakaların ortay çıkaması demek. Hastaların taburcu olması, hasta yükümüzün azaltılması demek. Toplumda bulaşmanın engellenmesi ve izolasyonda olanların sürelerinin tamamlanması demek... Bu şekilde yangını sözdürmüş olacağız.

Mayıs ayının sonunda belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız. Uzayan vakalar olacaktır ama tek tük kalacaktır. Mayıs sonu gibi yangın sönecektir. 

Ancak yangını söndürmek yetmez. Soğutma işlemi de yapmak gerekir. Eğer bunu yapmadan yangın yerini terk ederseniz ikinci bir sıçrama olur ve yeni bir yangın başlar. Normale geçişi dikkatli bir şekilde yönetmeliyiz. 

Özellikle ramazandaki risklerini iyi yönetmeliyiz. Bayram ziyaretleri, bayram namazı, iftarlar, iftar alışverişleri gibi riskler... Eğer tedbirlere devam edersek bu konuda gevşeme olmazsa ve ramazan risklerini iyi yönetirsek bayram sonu itibarıyla bu zor süreci tamamlayıp normale yavaş yavaş geçebiliriz.

Bir kırılma olmadıkça bunun uzamayacağını söyleyebilirim. Yeni bir kırılma olursa çabalarımız boşa gider, sil baştan başlarız. O yüzden en kısa zamanda evden çıkabilmek için şimdi evden çıkmayalım. Yasak bitti diye dışarı çıkmayalım."

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