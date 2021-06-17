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Salgınla mücadele etkinliği

    Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Forumu Derneği’nin (ANKAFOR) iş birliğiyle yürüttüğü “Ankara’da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi” kapanış etkinliği Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Salgınla mücadele etkinliği

  Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Forumu Derneği’nin (ANKAFOR) yürüttüğü “Ankara’da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi” için kapanış etkinliği düzenlendi. 

  Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Proje Yöneticisi Obahan Obaoğlu, AKK Çalışma Grubu üyeleri ve paydaşlar katıldı.

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“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SALGIN SÜRECİNDE DERTLERE ORTAK OLMUŞTUR”  

       Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, bu tarz projelerin her zaman destekçisi olduklarını ifade ederek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde yürüttüğü kampanyalar ile salgının sarsıcı etkilerini azalttığına dikkat çeken Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şöyle konuştu:
“Salgın hastalıklar; ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve daha birçok bakımdan toplumsal hayatı derinden etkilemiştir. Dünya tarihinde adı geçen ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan salgınlara, günümüzün küresel salgını ilan edilen covid-19 da eklenerek, büyük çaplı salgın hastalık olarak tarihe geçmiştir. Pandemi sürecinde; Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamu refleksleri dışına çıkarak adanmış bir STK gibi, ‘el ver, bilet ver, iftar ver, iyilik bulaşıcıdır’ kampanyaları ile Başkent Ankara’da salgının sarsıcı etkilerini azaltmış, iş yerleri kapanan insanlara nakit destek sağlayarak dertlere ortak olmuştur. Ankara Kent Konseyi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın ‘önce insan sağlığı’ diyerek gösterdiği iradeyi görev bilerek, 29 Çalışma Grubumuz, 3 Meclisimiz ve 2000’e yakın gönüllümüz ile çabaladığımızı belirtmek istiyorum.”

   Yeni araştırma projeleri hazırlamanın önemine vurgu yapan Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara Forum Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu araştırma projesi çok zor zamanlarda çok doğru yöntemlerde gerçekleştirdiğimiz, hepimize ışık tutacak bir çalışma oldu. Bundan sonra araştırmanın sonuçlarını Kent Konseyi içerisinde tartışmaya devam etmemiz, doğru politikaların yerel yönetimler tarafından benimsenmesi için çaba harcamaya başlamamız hatta yeni araştırma projeleriyle devam etmemiz gerekiyor.”

ORTAK AKLIN ESERİ: “POLİTİKA BELGESİ”

    Şehrin daha dirençli bir hale getirilmesi için Ankara’da salgına yönelik katılımcı ve yapısal çözümler geliştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında düzenlenen ‘Politika Belgesi’ de toplantıda tanıtıldı.
    “Politika Belgesi”nin paydaşların katkılarıyla ortaya çıktığını ve Ankara’nın ortak aklının eseri olduğunu belirten Proje Yönetici Obahan Obaoğlu, şunları söyledi:
“Önümüzdeki yıllarda bu salgın gibi başka salgınlarla veya başka afetlerle de karşılaşabileceğimizi unutmamalıyız. Uzun vadeli, yapısal politikalar geliştirmeyi öncelikli tutmalıyız. Kenti daha dirençli hale getirmek için hayata geçirilmesi gereken planlama ve uygulamaları katılımcı bir modelle tartışmaya ve tasarlamaya hep birlikte devam etmeliyiz. Bu projemizin gerekli olan farkındalığa katkı sağladığına inanıyorum. Kent Konseyimizin öncülüğünde bu tür projelerin devamı gelecektir.”

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     AKK Gençlik Çalışma Grubu Sözcüsü Halil Ecer de verilerin toplanmasından afet ve krizlere karşı hazırlık sürecine, kent yoksulluğundan kent istihdamına kadar yapılan birçok çalışmada edindikleri bulguları anlatarak önemli bilgiler paylaştı.
 

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