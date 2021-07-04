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Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan’a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim"

Beşiktaş, Salih Uçan'ın transferini video ile duyurdu. Videoda Bucaspor formasını giydiği dönemde yaşadığı bir anıyı anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Yaşım küçük. Bucaspor'dayım. Yedeğim. Beşiktaş'ın stadında, Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Beşiktaş taraftarı Quaresma'ya öyle bir bağırdı ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vaov! dedim. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" şeklinde konuştu.

Salih Uçan: "Merhaba büyük Beşiktaş taraftarı"

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