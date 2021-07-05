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Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.

Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Salih'in; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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