Salihler Caddesi’nde Kanalizasyon Hattı Yenileniyor

Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Salihler Caddesi’nde imar parsellerinin bulunduğu bölgedeki eski kanalizasyon hattını yenilemeye başladı.

Çankırı’nın yeni yerleşim ağlarından birisi olan Fatih Mahallesi Bahçeşehir Koleji alt kısmında bulunan Salihler Caddesi’nde eski kanalizasyon boruları, artan ihtiyacı karşılamaması sebebi ile yeni borular ile değiştiriliyor. Bölgede çalışma başlatan kanalizasyon ekipleri, 300 mm çaplı koruge borular döşeyerek kanalizasyon hattını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgeye sağlıklı bir altyapı kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ihtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyon sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini belirterek Çankırı’nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak sağlıklı bir altyapı sistemine kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Esen, bölgede, IPA Projesi Lot-1 kapsamında inşaatı planlanan Atıksu Kolektör Hattı çalışmalarına entegre edilebilecek uygunlukta imalat yapıldığını söyledi.