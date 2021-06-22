  • BIST 1.410
  • Altın 494,324
  • Dolar 8,6458
  • Euro 10,3181
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Salihli'de 4 bin dekar alan dolu yağışından etkilendi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, tarım alanlarında zarara neden oldu.
Salihli'de 4 bin dekar alan dolu yağışından etkilendi

Salihli'de dün saat 21.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman doluya dönüşen sağanak yağmur tarım arazilerinde zarara neden oldu. 3 saat süren yağış nedeniyle, kırsal Gökçeköy, Bahçecik, Çapaklı, Taytan, Kırdamları ve Adala mahallelerinde domates, biber, salatalık, karpuz, mısır ekili alanlar ile, erik, kayısı, zeytin bahçeleri ile üzüm bağları dolu yağışından zarar gördü. Bugün, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, bugün doludan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

6 mahallede ekili alanlar ile bahçeler ve üzüm bağlarının zarar gördüğünü kaydeden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kesin hasarın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak, her yıl dolu ya da don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise "Bu bölgelerdeki üzüm, zeytin, karpuz, domates, biber, patlıcan, salatalık, mısır, erik ve kayısı bahçeleri dolu ve selden büyük zarar görmüş. Kaymakamımız başkanlığında oluşturulan bir heyetle birlikte aşırı yağış ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gören mahallelerimizi ziyaret ederek çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Tarım alanlarında incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise "Bölgedeki binlerce dekar domates, üzüm, zeytin, mısır ekili alan yüzde 90 oranında ciddi hasar görmüş. Çiftçimimizin maliyetleri ve borçları sürekli artıyor, sattıkları ürün yerinde sayıyor. Bu kadar olumsuzlukların üzerine iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlerden ne yapacağını şaşırmış durumda. Salihli afet bölgesi ilan edilmeli, çiftçi borçları ertelenmelidir. Afetten zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması konusunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beykoz'da damacana yüklü kamyonet otomobile çarpıp devrildi: 2 yaralı22 Haziran 2021 Salı 20:16
  • Salihli'de 4 bin dekar alan dolu yağışından etkilendi22 Haziran 2021 Salı 20:16
  • Silivri'de yakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı22 Haziran 2021 Salı 19:30
  • Çorum'da 'dolu' nedeniyle karayolu buz pistine döndü 7 araç çarpıştı; 1 yaralı22 Haziran 2021 Salı 19:28
  • Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı22 Haziran 2021 Salı 19:19
  • Bursa'da, öğrenci yurdunun çatısında yangın22 Haziran 2021 Salı 18:32
  • İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu22 Haziran 2021 Salı 18:31
  • Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı22 Haziran 2021 Salı 17:37
  • Ümraniye'deki koca dehşeti; anne ve oğlunun cenazeleri adli tıptan alındı22 Haziran 2021 Salı 17:36
  • Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi22 Haziran 2021 Salı 17:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti