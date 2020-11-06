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Salihli'de çalındı, Adıyaman'da bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 3 ay önce bir evin garajından çalınan traktör, jandarma tarafından Adıyaman'da bulunarak sahibine teslim edildi.
Salihli'de çalındı, Adıyaman'da bulundu

Salihli'nin Karapınar Mahallesi'nde çiftçi Nevin Balaşen'e (62) ait 45 SC 7869 plakalı traktör evin garajından, 6 Temmuz gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan traktörün bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, araştırma sonucu, Konya'da traktör alım ve satımı yapan H.M.'nin (40) Salihli'den 2014 model plakasız bir traktörü, 19 Temmuz'da bir TIR'a yükleyerek, götürdüğü bilgisine ulaştı. H.M., jandarmaya verdiği ifadede traktörü F.A. (36) ve A.G.'den (31) 65 bin lira karşılığında çekme plakalı olduğunu beyan etmeleri üzerine satın aldığını söyledi. Jandarma ekipleri şüphelilerden A.G.'yi yakaladı. A.G., traktörü F.A. ile birlikte çalıp, 65 bin lira karşılığında Konya'dan gelen H.M.'ye sattıklarını itiraf etti.

Şüpheli A.G. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.M. ile tekrar yapılan görüşmede, traktörü başka bir şahsa sattığını ve traktörü bularak sahibine teslim edeceğini beyan etti. Jandarma ekipleri çalışmayı sürdürürken, traktörün Konya'dan Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'dan da Adıyaman'daki M.N.Y.(49) isimli kişiye satıldığı tespit edildi. Traktör Adıyaman'dan kamyona yüklenip, Salihli'ye getirilerek dün sahibine teslim edildi. Traktör sahibi Nevin Balaşen, 3 ay önce çalınan traktörünü bulup teslim eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan traktörü çalan şüphelilerden F.A.’nın, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanıp, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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