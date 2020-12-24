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Salim İsot: Çocuklar ekranlarla değil, akranları ile oynasın

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' TIR'ının 6'ncı durağı Bitlis oldu.
Salim İsot: Çocuklar ekranlarla değil, akranları ile oynasın

İstanbul'dan yola çıkan ve 14 ilde çocuklara hediyeler dağıtacak olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' TIR'ının 6'ncı durağı Bitlis oldu. Kentte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde, program düzenlendi. Hediye Karavanı önünde konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, çocukların artık ekranlarda değil, akranları ile oynaması için bu projeye başladıklarını söyledi. Kentte temsili olarak birkaç çocuğa hediye paylaşımı yaptıklarını belirten İsot, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara da oyuncaklarının ulaştırılması için yola çıktıklarını söyledi. Yarın da Ağrı ilinde olacaklarını belirten İsot konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuk Oyunları Federasyonu olarak 10 yıldır faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz, geleneksel sokak oyunlarını oynatmakta. Bunlar mendil kapmaca ve seksek oyunları ağırlıklı. Son 34 seneden beri hediye karavanı, oyun karavanı yollarda projesiyle faaliyetlerine de devam etmekteyiz. Faaliyetlerimizi bu seneye kadar oyun karavanı şeklinde sürdürürken malum pandemi nedeniyle çocuklarımızla buluşamama sonucunda hediye karavanıyla en azından bu süreçte evlerinden çıkamayan çocuklarımız da oyunlarını evlerinde akranlarıyla oynasın istedik. Artık çocuklarımız ekranlarda değil, akranları ile oynasın diye bu projeye başladık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise, Bitlis'te 73 öğrenciye hediyelerin verileceğini söyledi. Konuşmaların ardından temsili olarak öğrencilere hediyelerini veren Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı İsot ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Altun çeşitli oyunlar oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. TIR, Bitlis'teki programının ardından Ağrı'ya gitmek üzere hareket etti.

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