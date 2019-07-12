Salyangoz sıvısından yaşlanmaya karşı serum üretildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, salyangozlara zarar vermeden salyangoz sıvısı elde eden firma, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi işbirliği ile üzerinde yaşlanma karşıtı etkileri bulunan serum geliştirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, salyangozlara zarar vermeden salyangoz sıvısı elde eden firma, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi işbirliği ile üzerinde yaşlanma karşıtı etkileri bulunan serum geliştirildi. Yerli üretim olan yaşlanma karşıtı serum ile birlikte kozmetik sektöründe ithalatın azalması hedefleniyor.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe ve Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi, yeni bir kozmetik ürünü geliştirmek üzere, Türkiye'nin ilk kara salyangozu üretimi yapan bir firma ile işbirliği başlattı. Salyangozlara zarar vermeden çıkartılan salyangoz sıvısı, hammadde analiz sertifikası hazırlanarak kozmetik endüstrisinde kullanılabilecek standartlara uygun hale getirildi. Ardından da cilt üzerinde yaşlanma karşıtı etkileri ile bilinen salyangoz sıvısından bir serum hazırlandı. Jel serum, ambalajıyla beraber satışa sunulmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Üretim ve çalışmalarla ilgili Egeli akademisyenler ve firma yetkililerinden bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite-sanayi işbirliğini somutlaştıran projelerle gurur duyduklarını söyledi. Firmanın yaklaşık 3 yıldır yatırım yaptığını ve artık üretim aşamasına geçtiğini belirten Rektör Budak, "Dünyada dört noktada bu tür bir üretim merkezi var ama esas mesele üretilen salyangoz sıvısının kozmetik sektöründe, tıbbi medikal sektöründe kullanılabiliyor olması, bu Türkiye'de bir ilk. Özellikle biz kozmetik sektöründe dışa bağımlı hareket eden bir ülkeyiz. İthal ediyoruz. Bu çalışma bizim ithalatı azaltmamız ve bu üretilen hammaddenin kozmetik sektöründe ve medikal sektörde değerlendirilmesiyle ekonomimizin cari açığının azaltılmasına da katkı sağlayabilecek. Firmamıza ve hocalarımıza bu iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu projelere destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz" dedi.

HEM ÜRÜN HEM DE HAMMADE

EÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgen Özer, "Ülkemize bir kozmetik hammadde kazandırma sevdasıyla başladık çalışmaya. Çünkü ürün saf salyangoz sıvısı ve hammadde kaynağı olarak çok değerli. Bu ürünün tüm bileşenlerinin ve içeriğinin analizlerini yaptık. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu ürünün hammadde olarak satılması için ilk önce analiz sertifikasına ihtiyacı var, analiz sertifikasını bizler hazırladık. Yurt dışında hammaddeyi başka türlü satma şansınız yok. Daha sonra jel şeklinde bir serum tasarladık. Ölçek büyüterek sanayi boyutuna getirdik, ambalajlarıyla beraber sunuma hazır hale getirdik. Salyangoz sıvısı içeren daha farklı ürünler de geliştireceğiz" diye konuştu.

FARKLI SEKTÖRLERDEN KOZMETİK SEKTÖRÜNE GEÇTİLER

Firmanın ortaklarından Ali Karababa, diğer 2 ortağıyla farklı iş kollarında çalıştıktan sonra kozmetik sektörüne geçtiklerini söyledi. EÜ ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Karababa, "Ege Üniversitesi ile birlikte yüzde 97 oranında salyangoz sıvısı bulunan serum geliştirdik. Esas hedef kitlemiz yurt dışı. İhracata yönelik bir ürün. Ülkemizde de ürünümüzün satışını yapacağız. Ürün yaşlanmayı önleyici, geciktirici bir ürün. Ürünümüzün klinik testleri yapıldı. Bunun haricinde cildin gerek duyduğu bütün içeriklere sahip bir ürün" dedi.

ZORLU SÜRECİN ARDINDAN GELEN MUTLULUK

Firmanın bir diğer ortağı Mustafa Sarıoğlu, zorlu bir sürecin ardından ürünü geliştirdiklerinin altını çizdi. Desteklerinden dolayı Egeli akademisyenlere teşekkür eden Sarıoğlu, "Aslında salyangozun anavatanı Ege toprakları. Buranın bir değeri, biz bu değeri sadece çiftlik kurup, daha hijyenik şartlarda, hayvanlara zarar vermeden yetiştirme yoluna gittik. Binlerce yıldır kozmetikte ve ilaç sanayisinde kullanılan bir sıvı bu aslında. Biz yeni bir şey bulmadık sadece binlerce yıllık değeri gün yüzüne çıkardık" diye konuştu.