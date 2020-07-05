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Saman yüklü kamyon yandı

BURDUR’da, kamyon kasasına yüklenen saman balyalarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Saman yüklü kamyon yandı

Olay, Burdur’un Çeltikçi ilçesi bağlı Bağsaray köyünde öğleden sonra meydana geldi. Köyden yüklediği saman balyası yüklü sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyon, köyün içerisinde ilerlerken kasasındaki saman balyaları yol üzerinden geçen elektrik hatlarına temas etmedi. Kamyon kasasındaki balyalar alev alınca, kamyon ateş topuna döndü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm kamyonu saran alevlere ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Saman balyaları ve kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangında 2 ev de zarar gördü.

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