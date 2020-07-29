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Saman yüklü TIR alev alev yandı

BURDUR'da, TIR'ın dorsesinde yüklü samanların elektrik tellerine temas etmasi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saman yüklü TIR alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Hızırilyaş Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dorsesindeki samanı bir işletmeye boşaltmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 AAV 842 plakalı TIR'da yüklü saman, elektrik tellerine temas edince yangın çıktı. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, olayı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yanan TIR’daki samanları söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Saman balyaları yanarak kullanılamaz hale gelirken, TIR ve dorsesinde de hasar meydana geldi. TIR sürücüsü ise olayı yara almadan atlattı.

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