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Samanpazarı’na akın ettiler

Düğün sezonunun açılması ile birlikte düğün öncesi alışverişin ilk adresi olan Tarihi Ulus Samanpazarı Çarşısı’nda hareketlilik başladı.
Samanpazarı’na akın ettiler

Pandemi ile birlikte zor günler geçiren esnafın yüzü, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bir nebze de olsa gülmeye başladı. Vatandaşlar sezonun açılması ile birlikte, düğün öncesi alışverişin ilk adresi olan tarihi Altındağ Ulus Samanpazarı’na akın etti.  Esnaf uzun bir süre boyunca siftah dahi yapamadıklarını hatırlatarak, vatandaşları çarşı pazarlardan alışveriş yapmaya davet etti.

DÜĞÜN ÖNCESİ ALIŞVERİŞİN İLK ADRESİ

Havaların ısınması ile birlikte birçok çift düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Pandemi dolayısıyla planlarını ertelemek zorunda kalan çiftler bu yaz düğünlerini yapmak için harekete geçti. Düğün kıyafeti, bindallı, abiye, gelinlik ve çeyizlik ürünlerin merkezi olan tarihi Samanpazarı Çarşısı’nda gözlemlenen yoğunluk objektiflerimize böyle yansıdı.

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ESNAF SEZONDAN UMUTLU

Son yıllarda alışveriş merkezlerinin çoğalması ile birlikte tarihi popülaritesini yitiren ve bunun üzerine bir de pandemi şoku yaşayan çarşı esnafı bu yazdan umutlu olduklarını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde siftah dahi yapamadan dükkan kapattıklarını hatırlatan çarşı esnafı, pandemi dolayısıyla kapalı mekanlarda alışveriş yapmak istemeyen vatandaşların Samanpazarı’nı tercih ettiğini dile getirdi.

“ÇARŞI KÜLTÜRÜ YAŞATILMALI”

Çarşı kültürünün yaşatılması için vatandaşlara alışverişlerini çarşı-pazarlardan yapması konusunda uyarıda bulunan esnaf, “Düğün, nişan ve diğer alışveriş için vatandaşlar bizi tercih etmeli. Hem çeşit yönünden hem de kalite yönünden bir adım öndeyiz. Çarşı kültürünü yaşatmak adına vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Alışverişlerini bizden yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan / İLKSAYFA
 

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