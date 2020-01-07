  • BIST 112.882
  • Altın 300,031
  • Dolar 5,9591
  • Euro 6,6644
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 3 °C
»

Samanyolu Galaksisi'nin merkezi görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kızılötesi Gökbilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi.
Samanyolu Galaksisi'nin merkezi görüntülendi

NASA'nın internet sitesindeki habere göre SOFIA, Dünya'ya 600 ışık yılı uzaklıktaki galaksi merkezini temmuzda Güney Yarım Küre'den kızılötesi kamerayla kayda aldı.

747'NİN ÜZERİNDE TELESKOP

Bir Boeing 747 uçağı üzerinde, atmosferde yüksek irtifada hareket ederek uzay gözlemleri yapan SOFIA'nın kaydettiği yüksek çözünürlüklü galaksi panoraması NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Orta ve uzak kızılötesi dalga boylarında yaptığı gözlemlerle diğer teleskopların göremediği sıcak gaz ve toz yapılarını görüntüleyebilen SOFIA'nın galaksi panoraması, Samanyolu'ndaki yıldız oluşumunun anlaşılması için araştırmacılara önemli ipuçları sunuyor.

SAMANYOLU'NUN MERKEZİ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntüde, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliğin halkası, kırmızı renkteki gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu sıcak bölgelerin ardında beyaz bir benek şeklinde seçilebiliyor.

Panoramada, Samanyolu'nda yıldızların en yoğun bulunduğu Arches (Yaylar) ve Güneş'ten bir milyon kat daha parlak yıldızları barındıran Quintuplet (Beşiz) yıldız kümeleri de görülebiliyor.

KARA DELİK VE YILDIZLARIN OLUŞUMU

NASA uzmanları, görüntülerde Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin yıldız oluşumunun en yoğun olduğu bölge olmasına karşın; bu bölgede dev kütleli yıldızların diğer bölgelere göre 10 kat daha az bulunduğuna, bunun yıldız oluşturucu toz ve gazların galaksinin merkezindeki kara deliğin içine çekilerek yok olmasından kaynaklanabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan görüntünün, kimi teorilere göre ömrünü tükettiği düşünülen galaksinin merkezindeki kara deliğin etrafındaki benek oluşumu, kara deliğin hala galaktik malzemeyi kendine çekebildiğinin işareti olabileceğinin altı çizildi.

SOFIA'nın yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin bu hafta ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde düzenlediği yıllık toplantıda araştırmacılarla paylaşıldı.

Bulgulara ilişkin yazılı değerlendirme, yayımlanmak üzere "Astrophysical Journal" dergisine sunuldu.

SOFIA, özel yapım bir Boeing 747SP jet uçağı üzerinde taşınan 106 inç (yaklaşık 269 santimetre) çapındaki bir kızılötesi teleskoptan oluşuyor. NASA, projeyi Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile ortaklaşa yürütüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var07 Ocak 2020 Salı 09:31
  • Elektrik Kesintisi 7 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ07 Ocak 2020 Salı 09:31
  • Su Kesintisi 7 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Ocak 2020 Salı 09:30
  • Ankara'da korkutan deprem: 3.8 büyüklüğünde deprem07 Ocak 2020 Salı 09:25
  • Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı07 Ocak 2020 Salı 08:59
  • Dev projede tarihi gün yarın07 Ocak 2020 Salı 08:53
  • Kahvaltı geri geldi zam iptal edildi07 Ocak 2020 Salı 08:50
  • Tapuda yeni dönem başladı07 Ocak 2020 Salı 08:49
  • Samanyolu Galaksisi'nin merkezi görüntülendi07 Ocak 2020 Salı 08:45
  • Libya'da 115 bin çocuk okuldan yoksun07 Ocak 2020 Salı 08:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti