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Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde 3,5 milyon yıl önce patlama olmuş

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce devasa bir enerjinin açığa çıktığı patlama meydana geldiği bildirildi.
Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde 3,5 milyon yıl önce patlama olmuş

Phyc.org'un haberine göre, Avustralya'da Tüm Gökyüzü Astrofiziği için ARC Mükemmellik Merkezi'nde (CAASTRO) görevli Profesör Joss Bland-Hawthorn liderliğinde yapılan araştırmada, yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde süper kütleli kara delik yakınında devasa bir enerji açığa çıkaran patlama yaşandığını ortaya koydu. 

Seyfert ışıması olarak adlandırılan olayın, Samanyolu Galaksisi'nde iki muazzam "iyonlaşma konisi" yarattığı ve etkisinin 200 bin ışık yılı uzaklıkta bile hissedildiği kaydedildi.

Patlamayı, Güneş'ten yaklaşık 4,2 milyon kat daha büyük kütleli kara delik Sagittarius A ile bağlantılı nükleer hareketliliğin tetiklemiş olabileceği belirtildi.

Keşfin, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin sanılandan daha dinamik olduğunu gösterdiği, bunun galaksinin gelişiminin yeniden yorumlanması ihtiyacı doğurabileceği vurgulandı.

Çalışma ekibinde yer alan Sydney Üniversitesinden Magma Guglielmo, "Bulgular, Samanyolu'nu kavrayışımızı çarpıcı biçimde değiştiriyor. Biz hep galaksimizin pasif, merkezi çok parlak olmayan bir galaksi olduğunu düşünüyorduk." değerlendirmesini yaptı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerinin kullanıldığı çalışmanın ayrıntılarının, "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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