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Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor'da 8 maçlık performansı yetersiz görülen teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verildi.
Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.

Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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