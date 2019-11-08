Şamil Tayyar'dan düşündüren Arınç tweeti

AK Partili Şamil Tayyar, KHK açıklamasına tepki gösterdiği Bülent Arınç'la ilgili bu kez düşündüren bir paylaşımda bulundu.

AK Partili Şamil Tayyar , KHK açıklamasına tepki gösterdiği Bülent Arınç 'la ilgili bu kez düşündüren bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın, FETÖ ile mücadele ve KHK karşıtı açıklamaları tepki toplamıştı.

"KHK faciadır" diyen Arınç'a, eski AK Parti Milletvekillerinden Şamil Tayyar'dan sert tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da esefle karşıladığını söylediği Arınç'ın sözleri gündemdeki yerini korurken, AK Parti'de bu ismin istifasını isteyenler olmuştu. Ancak Arınç'ın görevine devam ediyor oluşu dikkat çekmişti.

Şamil Tayyar bu kez, tartışmada gelinen noktayla ilgili düşündüren bir paylaşımda bulundu.

Tayyar "Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu’nda hala tutuyorsa, savcılar harekete geçmiyorsa yanılan biz olmalıyız" dedi.

Şamil Tayyar ayrıca "O sebeple Arınç defterini kapattım. Bir daha yazmam, herkes hayrını görsün" diye ekledi.

Tayyar'ın özellikle "Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu’nda hala tutuyorsa, savcılar harekete geçmiyorsa yanılan biz olmalıyız" ifadesi hayli düşündürücü bulundu.