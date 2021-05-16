Şampiyon Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Ayrıca kulede, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın Beşiktaş'ı tebrik eden yazısı okundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Ayrıca kulede, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın Beşiktaş'ı tebrik eden yazısı okundu.
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