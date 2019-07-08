Şampiyon Brezilya

Copa America finalinde Peru'yu 3-1 yenen Brezilya, dev turnuvada 9. kez şampiyon oldu.

Brezilya, Copa America final maçında Peru'yu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede Brezilya 15. dakikada Everton Soares ile 1-0 öne geçti. Peru 44. dakikada Guerrero'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Sambacılar, Gabriel Jesus ile 45+3'e yeniden öne geçti: 2-1



İlk yarı bu skorla tamamlandı. 70. dakikada Brezilya'da ikinci sarı kartı gören Jesus, takımını 10 kişi bıraktı.

Sambacılar, 90. dakikada Richarlison'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Brezilya 12 yıl sonra Copa America'da şampiyon oldu. Peru'nun 44 yıllık hasreti ise devam etti.