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'Şampiyon', hem başarısıyla hem de sevgisiyle can yoldaşı oldu

Adıyamanlı Şükrü Özer'in "can yoldaşı" diye nitelendirdiği Arap erkek ırkı güvercini "Şampiyon", girdiği yarışmalarda aldığı derecelerle dikkati çekiyor.
'Şampiyon', hem başarısıyla hem de sevgisiyle can yoldaşı oldu

Adıyaman'da yaşayan Şükrü Özer tarafından evinin terasında yapılan bölümde özenle beslenip büyütülen Arap erkek cinsi "Şampiyon" adlı güvercin, girdiği yarışmalarda aldığı derecelerle dikkati çekerken, sahibi için de vazgeçilmez bir "can yoldaşı" konumunda bulunuyor.

Arap erkek ırkından olan güvercin, duruşu, boynunun altındaki kınası, sahnede kendisini kabartması, burun yapısı ve gözlerinin rengiyle güvercin meraklılarının beğenisini topluyor.

Şebap Güvercin Federasyonu tarafından geçen yıl Ankara'da düzenlenen yarışmada ikincilik elde eden "Şampiyon" adlı güvercin, bu yıl yine aynı yarışmada birinci oldu.

Adıyaman'da esnaflık yapan 27 yaşındaki Şükrü Özer'in "can yoldaşım" dediği güvercin, sahibi için özel önem taşıyor.

Şükrü Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır güvercin beslediğini söyledi.

Özellikle Arap ırkı güvercinlere merakının olduğunu anlatan Özer, yavruyken aldığı güvercinini büyük bir özveriyle bugünlere getirdiğini söyledi.

Normal şartlarda güvercin yemlerinin kilogramının 2-3 lira olduğunu ancak "Şampiyon" için Belçika'dan yem getirttiğini ve bunu da 7 liradan satın aldığını anlatan Özer, "Daha çok küçükken bile bu kuş benim yanımda farklı bir anlam kazandı. Adeta bana can yoldaşı oldu. Bundan sonra da katılacağı yarışmalardan ödüllerle döneceğine inanıyorum ama Şampiyon'un bendeki yeri aldığı derecelerden değil aramızdaki farklı bir bağdan dolayı." diye konuştu.

Özer, kuşa çok sayıda kişinin sahip olmak istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu güvercinimize araba takas önerilerinde bulunanlar bile oldu. Teklifleri geri çevirdim. Yüksek meblağlarda para veren oldu ama güvercinimi satmak istemedim. Çünkü onun benim için farklı bir önemi var. Şampiyon diğer kuşlarımdan farklı bir kafeste kalıyor. Yani o çok özel bir kuş."

Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı da 19 yıldır derneğin faal olarak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Her gün güvercin meraklıları olarak dernekte bir araya geldiklerini ve besledikleri kuşları sahnede sergilediklerini ifade eden Fidancı, "Arap ırkı olan 'Şampiyon' adlı güvercini takdir ediyorum. Çünkü bu güvercin Adıyaman'a birçok kupa kazandırdı. Herkesin beğeniyle takip ettiği bir kuş." ifadelerini kullandı.

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