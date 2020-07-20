  • BIST 119.563
  • Altın 400,397
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,8273
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 35 °C
SON DAKİKAMHP'li Cemal Enginyurt ihraç talebiyle disipline sevk edildi
»

Şampiyon Medipol Başakşehir'in gol yükünü üç yıldız oyuncu çekti

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in gol yükünü 3 oyuncu çekti.
Şampiyon Medipol Başakşehir'in gol yükünü üç yıldız oyuncu çekti

Demba Ba, Edin Visca ve Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli takımın ligin geride kalan 33 haftasında attığı 63 golün 35'ini kaydetti. Üç oyuncu, İstanbul ekibinin ligde attığı gollerin yüzde 56'sına adlarını yazdırdı. 

Bu sezon Demba Ba ve Edin Visca 12'şer kez fileleri havalandırırken, Enzo Crivelli 11 defa ağları sarstı.

Ligin ilk yarısında 8 gol atan Crivelli, ikinci devrede 3 gol daha kaydetti. İlk yarıyı 4'er golle kapatan Demba Ba ve Visca ise ikinci devre atağa kalkarak 8'er kez gol sevinci yaşadı.

Bu üçlüyü, Danijel Aleksic 6 ve İrfan Can Kahveci 4 golle takip etti. Fredrik Gulbrandsen, Eljero Elia, Martin Skrtel ve Mahmut Tekdemir de 3'er kez fileleri havalandırdı.

İstanbul ekibi, 63 golle 74 gol atan Trabzonspor'un ardından ligin en golcü ikinci takımı konumunda.

Ligin en az gol yiyen takımı
Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Medipol Başakşehir, 33 hafta sonunda kalesinde 31 gol gördü.

İstanbul ekibi, maç başına 0,94'lük gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.


En istikrarlı isim Mert Günok
Okan Buruk'un takımında en istikrarlı isim ise milli file bekçisi Mert Günok.

Mert, ligde geride kalan 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika kalesini korudu.

Milli file bekçisi, 10 maçta kalesini gole kapadığı sezonda 31 gole engel olamadı.

Mert'ten sonra takımın en fazla forma giyen ismi ise 32'şer maça ilk 11'de başlayan Junior Caiçara ve Edin Visca oldu.

İç sahada 16 maçtır bileği bükülmedi
Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi.

Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okan Buruk'un tarihi başarısı20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
  • MKE Ankaragücü küme düştü20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27
  • Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:26
  • Beşiktaş, Süper Lig'in son derbisinden galip ayrıldı19 Temmuz 2020 Pazar 23:38
  • Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti19 Temmuz 2020 Pazar 22:36
  • Başakşehir şampiyon oldu19 Temmuz 2020 Pazar 22:35
  • Osmanlıspor küme düştü19 Temmuz 2020 Pazar 21:05
  • Türk futbolundan Selçuk İnan geçti19 Temmuz 2020 Pazar 15:13
  • 4 gollü maçta kazanan çıkmadı19 Temmuz 2020 Pazar 10:29
  • Galatasaray galibiyeti hatırladı19 Temmuz 2020 Pazar 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti