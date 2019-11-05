Kayserispor yenilgisi sonrası oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, "Bu ligin en iyi takımıyız. Şampiyon olacağız" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de, moraller bozuldu.

KAYSERİ MAÇINDA ŞANSSIZDIK

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, mücadele sonrası takımla görüşerek şampiyonluk mesajı verdi.

Şanssız olduklarına dikkat çeken Ersun Yanal, "Bu akşam neden yenildiğimiz çok açık. Üstünde çok durmak istemiyorum ama şanssızdık, gol atamadık. Ancak bu yenilgi, ligin en iyi takımı olduğumuz gerçeğini değiştirmez." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa maçında, kaybedilen 3 puanın telafisini yapacaklarını söyleyen deneyimli hoca, şöyle konuştu: "Şimdi Kadıköy'de oynayacağımız Kasımpaşa maçına hazırlanmamız lazım. Daha hırslı oynayıp kazanacağız ve çıkışa geçeceğiz. Milli araya 3 puanla girelim."