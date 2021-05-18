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Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü

Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü
Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonluğu dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonlarına takımın bayrakları asılarak, şampiyonluk kutlandı.

Beşiktaş kongre üyesi Mehmet Dinler'in sahibi olduğu, Kapadokya'daki sıcak hava balon firmasına ait balonların sepetlerine takımın bayrakları asıldı.

Sepetlerdeki yabancı turistlerle peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, 15 metre uzunluğundaki dev Beşiktaş bayrakları ile güzel görüntü oluşturdu.

Balon pilotları ve turistlerin zaman zaman "Şampiyon Beşiktaş" sloganı attığı tur yaklaşık bir saat sürdü.

Sıcak hava balon pilotu Abdullah Koyuer, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının şampiyonluğunu Kapadokya semalarında kutlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Başarılı bir sezonun ardından takımın şampiyonluğu hak ettiğini kaydeden Koyuer, "2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlamak ve şu anda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bütün camiaya teşekkür ediyorum. Balonlarımız, Beşiktaş bayrakları ile bir saat boyunca gökyüzünde süzülecek. Yabancı misafirlerimiz de şampiyon takımın bayrağı ile uçmaktan eminim keyif alacaklardır." dedi.

Balon pilotu Tolga Eke ise "Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla yönetim kurulu başkanımız, Beşiktaş kongre üyesi Mehmet Dinler tarafından tüm balonlarımıza Beşiktaş bayrakları asıldı, şampiyonluğunu kutluyoruz." diye konuştu.

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