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Şampiyon "Target"

Ankara Basketbol Ligi 2018-2019 Sezonu şampiyonu TARGET Spor Kulübü oldu.
Şampiyon "Target"

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun onaylı ve destekli ligi olan Ankara Basketbol Ligi (ABL)’nde bu sezon 18 takım mücadele etti ve toplamda 156 müsabaka oynandı. Anadolu Birlik Spor Kulübü işbirliğiyle, kulübün tesislerinde gerçekleşen play-off üçüncülük ve final maçında ise büyük heyecan yaşandı. Günün ilk müsabakasında Batıkent Yıldızlar Spor Kulübü’nü 77-95 mağlup eden Vamos Spor Kulübü Ankara Basketbol Ligi 2018-2019 Sezonu üçüncüsü olurken, günün ikinci müsabakasında ise Atasporu 66-76 mağlup eden Target Spor Kulübü, Ankara Basketbol Ligi 2018-2019 Sezonu Şampiyonu olarak sezonu tamamladı.

KUPA VE MADALYALARINI ALDILAR

Şampiyon takım ve taraftarlarının büyük coşku yaşadığı final karşılaşması sonrası Target Spor Kulübü’ne kupa ve madalyalarını Ankara Basketbol İl Temsilcisi Yardımcısı Nihat Kanber ile Ankara Basketbol Ligi Kurucusu Tunç Yorguner takdim etti. Lig üçüncüsü Vamos Spor Kulübü ile lig finalisti Ataspor plaket ve madalyalarını Ankara Basketbol İl Temsilcisi Yardımcısı Burak Dede’den, play-off en değerli oyuncusu Atakan Güngör de ödülünü yine Tunç Yorguner’den aldı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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