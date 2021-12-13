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Şampiyona KIR-DER’den Plaket

KIR-DER’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Ahi Pilavı” etkinliği Keçiören Kırşehirliler Evi’nde gerçekleştirildi.
Şampiyona KIR-DER’den Plaket

Yemek sonrası dünya bilek güreş şampiyonu olan Azra Sarı’ya KIR-DER Başkanı Orhan Aydın ile Ankara Milletvekili Hacı Turan Türk bayraklı plaket takdim etti.

KIR-DER Genel Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde gerçekleştirilen programa çok sayıda siyasi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

“GURURUNU YAŞIYORUZ”

Programda yemeğin önemi hakkında bir konuşma yapan KIR-DER Genel Başkanı Orhan Aydın katılımından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı, “Sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 1986’dan bu yana faaliyet gösteren derneğimiz 2021 yılının son ayında sizleri tekrar bir araya getirirken, bugün burada bulunan çok sayıda oda başkanlığına aday hemşerilerimizi de bir araya getirmenin gururunu yaşamaktayız.”

“SÜREKLİ AKTİF VE SAHADAYIZ”

Aydın, “İkinci büyük Kırşehir Derneği olan KIR-DER’imiz Ankara’da bulunan başarılı STK’lar içerisinde güzel yerini korumaktadır.  1987 yılında kurduğumuz derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar sürekli aktif ve sahada olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek, sivil toplum kuruluşları arasında göz doldurmaya devam etmektedir. Dernek olarak en büyük farkımız 7'den 70'e herkesle beraber olan, herkesi kucaklayan, bu bağlamda çalışmalar yapan bir dernek olmamızdır. Bu çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm adaylara başarılar diler, başkanlara katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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“DERNEKÇİLİK ZOR VE ZAHMETLİ BİR İŞ”

Programda söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ise, “Dernekçilik zor ve zahmetli bir iş. Yaklaşık 20 yıldan beridir Ankara’dayım. Ankara’daki derneklerin federasyonların çalışmalarını yakından takip ediyorum. Son yıllarda baktığımızda gerçekten Ankara’daki Kırşehirli dernekler belli bir seviyeye ulaştılar. Belli bir yere geldiler. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz doğduğumuz yeri unutmayacağız. Kırşehirliyiz ama yaşadığımız yere de elimizden gelen bütün destekleri, hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.

PLAKET TAKDİM ETTİLER

Hacı Turan’ın konuşmasının ardından dünya bilek güreş şampiyonu olan Azra Sarı’ya başarısından dolayı KIR-DER Başkanı Orhan Aydın ile Ankara Milletvekili Hacı Turan Türk bayraklı plaket takdim etti.

İSTİŞAREDE BULUNDULAR

Programda Ankara’da bulunan çok sayıda oda başkan adayları da sahne alarak kendilerini tanıttı, hemşerilerinden destek istedi. Uzun bir aradan sonra kaynaşma imkânı bulan Kırşehirli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı artırmak için birbirleriyle istişarede bulundu.

Programa Ankara Milletvekilleri; Erkan Haberal, Hacı Turan, Nevin Taşlıçay, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri Halim Çakır, çok sayıda siyasi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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